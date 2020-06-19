Число безработных в РФ за 8 лет достигло рекордных масштабов

Без работы остаются 4,5 млн россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Общая численность безработных в России достигла рекордных 4 млн 513 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Уровень безработицы в мае вырос с 5,8% до 6,1%.

«В мае 2020 года по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы классифицировались как безработные», — говорится в документе.

Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года. Отмечается, что сейчас зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие.

Ранее специалисты высказывали мнение, что после окончания кризиса, уровень безработицы в стране будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков признал, что на российском рынке труда сложилась сложная ситуация. По его данным, на каждые 10 вакансий в РФ сейчас приходится 18 соискателей. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что российские показатели не так драматичны, как в ряде других стран.

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