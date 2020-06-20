Пенсионерку хотели оставить без денег из-за ошибки в военном билете умершего мужа Фото: Илья Московец © URA.RU

В Татарстане 100-летней вдове участника Великой Отечественной войны местное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) отказалось выдать единовременную выплату, положенную ей в честь 75-летия Победы. Спустя 46 лет специалисты ПФР обнаружили, что в военном билете покойного супруга отчество женщины написано с одной ошибкой.

Пенсионерка стала вдовой еще в 1974 году, тогда же ей и выдали необходимые документы с закравшейся досадной ошибкой, пишет «Комсомольская правда». Десятилетия никто внимания на записи в военном билете не обращал. Когда начались начисления выплат в рамках президентского указа в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, ошибку в ПФР заметили, и в начислении денег 100-летней старушке отказали.

В дело вмешалась прокуратура, которая отметила, что вдова имеет право на выплату, однако пришлось обращаться в суд с иском об установлении юридического факта. Деньги пенсионерке в итоге выплатили.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) в Амурской области потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы. Как пояснили в ПФР, решение о выплатах было вынесено ошибочно. Позже депутаты заксобрания региона решили оставить ветеранам эту выплату. В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах к 75-летию Победы. Ветеранам войны и приравненным к ним предлагались выплаты по 75 тысяч рублей, труженикам тыла — по 50 тысяч.

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