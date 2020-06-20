19 июня 2020
18 июня 2020

В Челябинской области от коронавируса умер 24-летний пациент

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, маска, эпидемия, масочный режим, коронавирус
За сутки в регионе подтвердились еще 192 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 20 июня подтверждено 192 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба по региону.

«На утро 20 июня в регионе подтверждены 5844 случаев заболевания COVID-19, 192 новых подтверждения ко вчерашнему дню», — сообщает оперштаб. На поправку пошли еще 135 человек, скончались пятеро. Из них от коронавируса умерли пациент 24 лет и женщина в возрасте 71 года. От хронической обструктивной болезни легких умер 95-летний пациент с коронавирусом, от цирроза печени и ишемического кардиосклероза умерла женщина 83 лет, от лейкоза скончался мужчина 63 лет.

Всего на данный момент в Челябинской области заражены 2549 человек. С начала пандемии выздоровели 3145 инфицированных.

Режим карантина в Челябинской области действует до 30 июня, добиться перелома в динамике распространения коронавируса пока не удалось. Тем не менее, власти не стали отменять ряд объявленных ранее послаблений. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на оставшиеся дни первого месяца лета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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