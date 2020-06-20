В Челябинской области от коронавируса умер 24-летний пациент

За сутки в регионе подтвердились еще 192 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 20 июня подтверждено 192 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба по региону.

«На утро 20 июня в регионе подтверждены 5844 случаев заболевания COVID-19, 192 новых подтверждения ко вчерашнему дню», — сообщает оперштаб. На поправку пошли еще 135 человек, скончались пятеро. Из них от коронавируса умерли пациент 24 лет и женщина в возрасте 71 года. От хронической обструктивной болезни легких умер 95-летний пациент с коронавирусом, от цирроза печени и ишемического кардиосклероза умерла женщина 83 лет, от лейкоза скончался мужчина 63 лет.

Всего на данный момент в Челябинской области заражены 2549 человек. С начала пандемии выздоровели 3145 инфицированных.

Режим карантина в Челябинской области действует до 30 июня, добиться перелома в динамике распространения коронавируса пока не удалось. Тем не менее, власти не стали отменять ряд объявленных ранее послаблений. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на оставшиеся дни первого месяца лета.