18 июня 2020

Что можно и нельзя в Челябинской области на карантине. Актуальные правила

© Служба новостей «URA.RU»
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Чем лучше будут соблюдаться элементарные меры безопасности, тем быстрее наступит второй этап снятия карантина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Режим карантина в Челябинской области действует до 30 июня, добиться перелома в динамике распространения коронавируса пока не удалось. Тем не менее, власти не стали отменять ряд объявленных ранее послаблений. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на оставшиеся дни первого месяца лета

РАЗРЕШЕНО:

  • не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
  • гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социально дистанции в 1,5 метра);
  • заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
  • тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;
  • ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях обязательна маска);
  • заключать брак в ЗАГСе без присутствия родственников и гостей;
  • выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).

ЗАПРЕЩЕНО:

  • появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;
  • покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
  • устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;
  • нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи;
  • посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).

РЕКОМЕНДОВАНО

  • Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19

ОТКРЫТЫ:

  • oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);
  • продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;
  • пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);
  • автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;
  • садовые центры и магазины;
  • непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;
  • скверы, парки культуры и отдыха (для гуляющих, аттракционы и предприятия общепита не работают).

ЗАКРЫТЫ:

  • торгово-развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры;
  • бассейны, фитнес-центры, бани;
  • кальянные и ночные клубы;
  • базы отдыха, санатории без медицинской лицензии и курорты — до 1 июля, горнолыжные центры (заезды приостановлены до 30 июня);
  • рестораны, кафе (могут работать на вынос и доставку на дом).

    Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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