Чем лучше будут соблюдаться элементарные меры безопасности, тем быстрее наступит второй этап снятия карантина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим карантина в Челябинской области действует до 30 июня, добиться перелома в динамике распространения коронавируса пока не удалось. Тем не менее, власти не стали отменять ряд объявленных ранее послаблений. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на оставшиеся дни первого месяца лета

РАЗРЕШЕНО:

не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;

гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социально дистанции в 1,5 метра);

заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;

тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;

ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях обязательна маска);

заключать брак в ЗАГСе без присутствия родственников и гостей;

выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).

ЗАПРЕЩЕНО:

появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;

покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;

нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи;

посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).

РЕКОМЕНДОВАНО

Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19

ОТКРЫТЫ:

oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);

продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;

пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);

автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;

садовые центры и магазины;

непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров;

скверы, парки культуры и отдыха (для гуляющих, аттракционы и предприятия общепита не работают).

ЗАКРЫТЫ: