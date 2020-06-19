Режим карантина в Челябинской области действует до 30 июня, добиться перелома в динамике распространения коронавируса пока не удалось. Тем не менее, власти не стали отменять ряд объявленных ранее послаблений. URA.RU подготовило список запретов и разрешений в регионе на оставшиеся дни первого месяца лета
РАЗРЕШЕНО:
не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социально дистанции в 1,5 метра);
заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;
ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях обязательна маска);
заключать брак в ЗАГСе без присутствия родственников и гостей;
выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).
ЗАПРЕЩЕНО:
появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;
покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы;
нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи;
посещать храмы (закрыты для прихожан с 29 апреля).
РЕКОМЕНДОВАНО
Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимых для COVID-19
ОТКРЫТЫ:
oфисы налоговой инспекции (по предварительной записи);
продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;
пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);