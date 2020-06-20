В Челябинске больные коронавирусом почти двое суток ждали скорую

В скорой помощи заболевшим заявили, что их очередь еще не пришла Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболевшие коронавирусом супруги из Челябинска почти двое суток ждали скорую помощь для госпитализации. Об этом сообщает сайт 74.RU.

Супруги заболели 16 июня. По их словам, началось все с повышения температуры у мужа до 38. После звонка в ГКБ №9 к ним приехал врач, осмотрел их, выявил небольшое повышение температуры у жены и выписал направление на компьютерную томографию. В стационар их должен был отвезти больничный транспорт, который, по словам врача, «приедет ночью».

«Но они почти двое суток ждали скорую, чтобы сделать КТ и решить вопрос с госпитализацией», — сообщает издание. На повторные звонки в больницу супругам отвечали, что их заявка на КТ стоит в очереди и их отвезут на прием, как только придет время.

Супруги сами вызвали неотложку 16 июня — у них появился кашель и ломота в теле. Сначала их привезли в дорожную больницу, откуда в силу загруженности перенаправили в ОКБ №3. В результате КТ выяснилось, что у мужа поражено 25% легких, у жены — 5%.

В региональном минздраве корреспонденту URA.RU рассказали, что по данному инциденту был сделан запрос в Горздрав Челябинска. Также с 19 июня в городе появились два новых аппарата компьютерной томографии. Одному томографу продлили время работы до шести утра, что увеличило проходимость людей.

«Опять же, мы зависим от ситуации. Сейчас мы понимаем, что у нас с начала недели плюс 170-180 человек ежедневно. Такого у нас, конечно, еще не было. С выявлением новых случаев коронавируса принимаются соответствующие меры», — подчеркнула пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева.