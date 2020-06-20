ЛДПР и КПРФ определились с кандидатами в пермские губернаторы

За кандидатуру Олега Постникова единогласно проголосовали все делегаты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

ЛДПР в качестве кандидата на место губернатора пермской области выбрала руководителя партийной фракции в краевом заксобрании Олега Постникова. В свою очередь КПРФ выдвинула на это место первого секретаря Пермского краевого комитета партии Ксению Айтакову.

«Меня выбрало конференция делегатом единогласно. 33 делегата было», — рассказал URA.RU Постников. Он добавил, что на голосование скорее всего повлияла рекомендация Высшего совета ЛДПР с подписью лидера партии Владимира Жириновского. За Айтакову в КПРФ проголосовали 59 из 66 делегатов, сообщает ТАСС. Отмечается, что один бюллетень был испорчен, а шесть человек проголосовали против.

Ранее пост губернатора Пермского края занимал Максим Решетников. Однако он покинул пост, перейдя на должность министра экономического развития. Президент России Владмимир Путин 6 февраля назначил временно исполняющим обязанности главы региона бывшего начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе РФ Дмитрия Махонина. Он также подал заявку на участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Избирательная кампания по выборам губернатора началась 16 июня, процесс выдвижения продлится до 5 июля.

Олег Постников в 1987 году закончил Пермский политехнический институт, электротехнический факультет по специальности: автоматизированные системы управления. С 1987 по 1993 год он трудился на НПО «Морион». С 1993 по 2001 год ьбыл программным директором «Радио Максимум Пермь». Затем он занимал должность замдиректора ООО «Шанс-Пермь». В марте 2016 года стал координатором реготделения ЛДПР в Пермском крае, но покинул этот пост в марте 2019 года. 18 сентября был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края по спискам ЛДПР.

Ксения Айтакова закончила психологический факультет в Соликамском государственном педагогическом институте. В 2011 года ее избрали депутатом Законодательного Собрания Пермского края второго созыва по партийным спискам. В сентябре 2016 года вновь избрана депутатом Законодательного собрания.

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