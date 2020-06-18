У врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина уже два конкурента на предстоящих выборах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин подал документы на участие в выборах губернатора Пермского края, сообщил URA.RU источник из его окружения. 16 июня на выборы первым заявился врио губернатора региона Дмитрий Махонин, в этот же день документы подал Евгений Козлов от «Патриотов России».

«Сегодня Александр Репин подал документы в избирком», — сообщил URA.RU инсайдер. Репин, который будет представлять на выборах «Справедливую Россию», а также лидер местного отделения партии Вероника Куликова на звонки корреспондента URA.RU не ответили.

В пресс службе краевой избирательной комиссии сообщили, что в настоящий момент документы на выдвижение в комиссию представили три кандидата. «Дмитрий Николаевич Махонин в порядке самовыдвижения, Евгений Михайлович Козлов, выдвинутый избирательным объединением „Патриоты России“ и Александр Анатольевич Репин, выдвинутый избирательным объединением „Справедливая Россия“», — уточнили в крайизбиркоме.

Выборы губернатора пройдут 13 сентября в единый день голосования. С 5 по 29 июля пройдет официальная регистрация кандидатов, которым после выдвижения необходимо заручиться поддержкой муниципальных депутатов. Самовыдвиженцам также предстоит собрать около 20 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

Обновлено в 12:40 18.06.2020 года:

Сторонники Репина собираются в ближайшее время начать сбор подписей муниципальных депутатов, говорят, что уже заручились поддержкой многих из них. «Я не вижу никакой проблемы в прохождении муниципального фильтра, у нас есть хороший партийный ресурс. Определенные структуры пытаются „запылесосить“ депутатов, чтобы не оставить свободных. Но мы продолжим работать так, как работали», — рассказал URA.RU сын Александра Репина Сергей.