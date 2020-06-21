На Среднем Урале — 207 новых случаев COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 207 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского и Ачитского городских округов, Артемовского, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Новой Ляли, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов», — говорится в сообщении оперштаба. Из них самое большое количество инфицированных — 103 — в Екатеринбурге.

За все время пандемии в регионе выявлено 10932 случаев инфицирования. Вылечиться удалось 5496 людям. Скончалось, согласно официальным данным, 70 человек, один — за последние сутки.

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