20 июня 2020
19 июня 2020
18 июня 2020

В Соликамске неизвестные пытались сжечь городской суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, московский городской суд, фемида, правосудие, мосгорсуд, меч правосудия
Поджечь удалось только дверь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Соликамске неизвестные пытались поджечь городской суд. Возгорание удалось ликвидировать.

«Повреждена наружная дверь на площади 1 кв., метр, погибших и пострадавших нет», — передает «Комсомольская правда» со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю. На место возгорания приехали все городские службы. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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