В Соликамске неизвестные пытались сжечь городской суд

Поджечь удалось только дверь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Соликамске неизвестные пытались поджечь городской суд. Возгорание удалось ликвидировать.

«Повреждена наружная дверь на площади 1 кв., метр, погибших и пострадавших нет», — передает «Комсомольская правда» со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю. На место возгорания приехали все городские службы. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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