Экономист объяснил, что мешает россиянам выйти на пенсию досрочно

Главное условие досрочного выхода на пенсию — уплата страховых взносов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное препятствие досрочного выхода на пенсию — работа «в черную». Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель департамента соцразвития Аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов.

На днях в Пенсионном фонде России рассказали, что выйти на пенсию раньше общепринятого срока могут граждане, имеющие длительный трудовой стаж — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Также на получение пенсионного удостоверения раньше срока могут рассчитывать те, кто работает в опасных условиях труда или особых климатических зонах, например, на Крайнем Севере.

«Основное условия [досрочного выхода на пенсию] — уплата страховых взносов. Все должно быть документально подтверждено. Если зарплату выдают в конвертах, то ничего не получится», — рассказал Константин Добромыслов.

Экономист советует договориться об официальном трудоустройстве с работодателем, который платит «черную» зарплату. Если он идет в отказ, имеет смысл обратиться с жалобой в пенсионный фонд. Но, как подчеркнул собеседник, в этом случае будут испорчены отношения с работодателем.

«Если человек собирается увольняться, можно написать заявление в пенсионный фонд на этого работодателя. Тогда сотруднику, по крайней мере, восстановят все страховые взносы», — резюмирует Добромыслов.

С 1 августа в России начнут пересчитывать пенсии работающим пенсионерам, тем, кто получает накопительные выплаты или участвует в программах софинансирования пенсии, напоминает издание « Царьград» .

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