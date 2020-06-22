Известная на всю страну медсестру, которая вышла на работу в прозрачном защитном костюме, заметили на футбольном мероприятии. Она посетила матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком».
Встреча «Арсенала» и «Спартака» прошла 20 июня и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Фотографию с трибуны, где сидит медик, опубликована в Instagram-аккаунте команды.
«На матче со „Спартаком“ нашу команду поддерживала тульская медсестра Надежда Жукова! Надя, поздравляем с профессиональным праздником и всегда рады видеть Вас на наших матчах», — написали представители клуба.
Ранее неизвестный пациент инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице опубликовал в соцсетях снимок, на котором медсестра во время работы была в прозрачном костюме, надетом поверх бикини. Минздрав Тульской области применил к ней дисциплинарное взыскание в виде замечания.
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