21 июня 2020

Пришедшую на работу в бикини медсестру заметили на футболе. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мяч, футбол, стадион, спорт, игра
Медсестра посетила матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком» Фото: Илья Московец © URA.RU

Известная на всю страну медсестру, которая вышла на работу в прозрачном защитном костюме, заметили на футбольном мероприятии. Она посетила матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком».

Встреча «Арсенала» и «Спартака» прошла 20 июня и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Фотографию с трибуны, где сидит медик, опубликована в Instagram-аккаунте команды.

«На матче со „Спартаком“ нашу команду поддерживала тульская медсестра Надежда Жукова! Надя, поздравляем с профессиональным праздником и всегда рады видеть Вас на наших матчах», — написали представители клуба.

Ранее неизвестный пациент инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице опубликовал в соцсетях снимок, на котором медсестра во время работы была в прозрачном костюме, надетом поверх бикини. Минздрав Тульской области применил к ней дисциплинарное взыскание в виде замечания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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