Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

24 июня станет выходным днем
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, 24 июня в стране объявлен внеплановым выходным днем, напомнили в пресс-службе мэрии Казани.
«Гражданам страны, у которых сдельная оплата труда, за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение», — пишет «
Следующая рабочая неделя будет так же четырехдневной. 1 июля, день голосования по поправкам в Конституцию, будет выходным. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сказал, что россияне смогут подать в суд, если работодатели откажутся оплачивать этот день.