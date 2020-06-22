21 июня 2020

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, ребенок, семья, родители, воздушный шарик, прогулка в парке
24 июня станет выходным днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, 24 июня в стране объявлен внеплановым выходным днем, напомнили в пресс-службе мэрии Казани.

«Гражданам страны, у которых сдельная оплата труда, за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение», — пишет «Федеральное агентство новостей». В этот день в городах России пройдет парад Победы. При этом рабочий день 23 числа не будет сокращен, поскольку не является предпраздничным.

Следующая рабочая неделя будет так же четырехдневной. 1 июля, день голосования по поправкам в Конституцию, будет выходным. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сказал, что россияне смогут подать в суд, если работодатели откажутся оплачивать этот день.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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