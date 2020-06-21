Работодателей ждет суд за отказ оплачивать выходной день 1 июля

За отказ оплачивать выходной россияне смогут обратиться в суд, сказал Павел Крашенинников Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Отказ работодателя оплатить выходной день 1 июля, когда состоится голосования по поправкам в Конституцию, станет грубым нарушением трудовых прав. Такое решение можно будет обжаловать в суде, рассказал журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права… Я сейчас просто хочу сказать, что это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб», — приводит «Российская газета» слова парламентария.

Более того, по его словам, если работодатели «начнут так поступать», гражданам окажут помощь по взысканию средств. К этим вопросам, уверен Крашенинников, подключатся прокуратура и трудовые инспекции. При этом выходным днем, как подчеркнул депутат, будет только 1 июля, хотя проголосовать можно будет с 25 июня.

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