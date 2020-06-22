Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

Частный капитал россиян составил 99 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общий объем финансового богатства россиян в прошлом году составил 99 трлн рублей. Об этом говорится в отчете «Частные состояния в 2020 году. Россия» международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

«Совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил 1,6 трлн долларов, или 99 трлн рублей по курсу на конец года. <…>. Это 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн рублей)», — пишет РБК со ссылкой на документ.

Под совокупным богатством аналитики подразумевают финансовые активы взрослого населения. Например, наличные сбережения и депозиты в банках, облигации, акции, пенсии и страхование жизни. При этом, как отмечается, несмотря на тот факт, что за последние 12 лет Россия пережила третью экономическую рецессию, объем личных финансовых состояний россиян с конца 1999 года вырос в 16 раз — с 0,1 до 1,6 трлн долларов. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, личные состояния в ближайшие четыре года вырастут либо до 1,9 трлн (сценарий «долговременного ущерба»), либо до 2,2 трлн долларов (сценарий «быстрого отскока»).

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