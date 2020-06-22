21 июня 2020
20 июня 2020
19 июня 2020

Что разрешено и запрещено в Тюменской области во время карантина. Обновленный список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в городе во время режима самоизоляции. Тюмень
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима повышенной готовности в регионе до 28 июня. В то же время, местные власти разрешили тюменцам посещать парки и скверы. Кафе и рестораны могут снова принимать гостей: но только в формате летних веранд. Большинство ограничений по коронавирусу в регионе действовать продолжает. URA.RU приводит их список.

С 22 июня разрешено:

  • Посещение общественных пространств: парков, скверов, набережной;
  • Работа предприятий общепита на летних верандах;
  • Будут разблокированы транспортные карты тюменцев старше 65 лет.

На улицу можно выходить:

  • Для прогулок по городу (не более двух человек, с соблюдением социальной дистанции);
  • Для выгула собаки или другого питомца (не более 100 метров от места проживания);
  • Если вам нужна экстренная помощь;
  • Если вы направляетесь на работу иди возвращаетесь с неё;
  • Если вам нужно в магазин или аптеку;
  • Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;
  • Для занятий спортом на открытом воздухе.

Кому запрещено работать:

  • Аттракционам, зоопаркам, аквапаркам;
  • Торгово-развлекательным центрам, магазинам непродовольственных товаров площадью свыше 800 кв. метров;
  • Баням, саунам, СПА-центрам;
  • Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). Касается и частных детских садов;
  • Фитнес-центрам и спортклубам;
  • Предприятия общепита работают в ограниченном режиме (могут работать дистанционно, в формате летних веранд и на вынос).

До 28 июня запрещено:

  • Организовывать и посещать массовые мероприятия;
  • Ходить без маски в магазины, аптеки и другие общественные места. Запрет распространяется на общественный транспорт (в том числе, такси);
  • Люди старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции.

В Тюменской области разрешено:

  • Работать предприятиям уличной торговли;
  • Работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 кв. метров (с отдельным входом);
  • Работать предприятиям профобразования;
  • В школах Тюменской области можно получить аттестат и пройти собеседование;
  • Проводить индивидуальные очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников;
  • Плановые приемы по записи у врачей: педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, стоматологов, травматологов-ортопедов. К остальным специалистам попасть можно по направлению.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...