Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима повышенной готовности в регионе до 28 июня. В то же время, местные власти разрешили тюменцам посещать парки и скверы. Кафе и рестораны могут снова принимать гостей: но только в формате летних веранд. Большинство ограничений по коронавирусу в регионе действовать продолжает. URA.RU приводит их список.
С 22 июня разрешено:
- Посещение общественных пространств: парков, скверов, набережной;
- Работа предприятий общепита на летних верандах;
- Будут разблокированы транспортные карты тюменцев старше 65 лет.
На улицу можно выходить:
- Для прогулок по городу (не более двух человек, с соблюдением социальной дистанции);
- Для выгула собаки или другого питомца (не более 100 метров от места проживания);
- Если вам нужна экстренная помощь;
- Если вы направляетесь на работу иди возвращаетесь с неё;
- Если вам нужно в магазин или аптеку;
- Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;
- Для занятий спортом на открытом воздухе.
Кому запрещено работать:
- Аттракционам, зоопаркам, аквапаркам;
- Торгово-развлекательным центрам, магазинам непродовольственных товаров площадью свыше 800 кв. метров;
- Баням, саунам, СПА-центрам;
- Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). Касается и частных детских садов;
- Фитнес-центрам и спортклубам;
- Предприятия общепита работают в ограниченном режиме (могут работать дистанционно, в формате летних веранд и на вынос).
До 28 июня запрещено:
- Организовывать и посещать массовые мероприятия;
- Ходить без маски в магазины, аптеки и другие общественные места. Запрет распространяется на общественный транспорт (в том числе, такси);
- Люди старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции.
В Тюменской области разрешено:
- Работать предприятиям уличной торговли;
- Работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 кв. метров (с отдельным входом);
- Работать предприятиям профобразования;
- В школах Тюменской области можно получить аттестат и пройти собеседование;
- Проводить индивидуальные очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников;
- Плановые приемы по записи у врачей: педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, стоматологов, травматологов-ортопедов. К остальным специалистам попасть можно по направлению.
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