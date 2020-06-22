Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима повышенной готовности в регионе до 28 июня. В то же время, местные власти разрешили тюменцам посещать парки и скверы. Кафе и рестораны могут снова принимать гостей: но только в формате летних веранд. Большинство ограничений по коронавирусу в регионе действовать продолжает. URA.RU приводит их список.

С 22 июня разрешено:

Посещение общественных пространств: парков, скверов, набережной;

Работа предприятий общепита на летних верандах;

Будут разблокированы транспортные карты тюменцев старше 65 лет.

На улицу можно выходить:

Для прогулок по городу (не более двух человек, с соблюдением социальной дистанции);

Для выгула собаки или другого питомца (не более 100 метров от места проживания);

Если вам нужна экстренная помощь;

Если вы направляетесь на работу иди возвращаетесь с неё;

Если вам нужно в магазин или аптеку;

Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;

Для занятий спортом на открытом воздухе.

Кому запрещено работать:

Аттракционам, зоопаркам, аквапаркам;

Торгово-развлекательным центрам, магазинам непродовольственных товаров площадью свыше 800 кв. метров;

Баням, саунам, СПА-центрам;

Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). Касается и частных детских садов;

Фитнес-центрам и спортклубам;

Предприятия общепита работают в ограниченном режиме (могут работать дистанционно, в формате летних веранд и на вынос).

До 28 июня запрещено:

Организовывать и посещать массовые мероприятия;

Ходить без маски в магазины, аптеки и другие общественные места. Запрет распространяется на общественный транспорт (в том числе, такси);

Люди старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции.

В Тюменской области разрешено:

Работать предприятиям уличной торговли;

Работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 кв. метров (с отдельным входом);

Работать предприятиям профобразования;

В школах Тюменской области можно получить аттестат и пройти собеседование;

Проводить индивидуальные очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников;

Плановые приемы по записи у врачей: педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, стоматологов, травматологов-ортопедов. К остальным специалистам попасть можно по направлению.