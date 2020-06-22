Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек сильное экономическое давление на страну. Об этом он заявил на выступлении в Бресте по случаю 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
«Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Белорусы должны защитить то, что у них есть, прежде всего, свою независимость, отметил он. По мнению Лукашенко, «так называемая пандемия» выгодна каким-то силам, а потому Белоруссии нельзя расслабляться и позволять другим государствам навязывать стране какие-либо решения.
Лукашенко обратился к другим государствам с призывом озаботиться своими проблемами, прежде чем обращать внимание на ситуацию внутри Белоруссии. Лукашенко отметил, что выступает против силовых методов решения проблем и подчеркнул, что времена, когда жители Белоруссии ходили «под плеткой и в лаптях», прошли.
Ранее в Белоруссии задержали возможного соперника Лукашенко на президентских выборах. Банкир Виктор Бабарико и его сын были задержаны за некую противоправную деятельность. Несмотря на это, предвыборный штаб Бабарико подал документы для его регистрации на выборах, передает RT. По данным последних опросов, поддержать Лукашенко на выборах готовы только 3,8% граждан, 72% готовы проголосовать за любого другого кандидата, пишут «Дни.ру».
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