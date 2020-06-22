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Ранее в Белоруссии задержали возможного соперника Лукашенко на президентских выборах. Банкир Виктор Бабарико и его сын были задержаны за некую противоправную деятельность. Несмотря на это, предвыборный штаб Бабарико подал документы для его регистрации на выборах, передает RT . По данным последних опросов, поддержать Лукашенко на выборах готовы только 3,8% граждан, 72% готовы проголосовать за любого другого кандидата, пишут « Дни.ру ».

Лукашенко обратился к другим государствам с призывом озаботиться своими проблемами, прежде чем обращать внимание на ситуацию внутри Белоруссии. Лукашенко отметил, что выступает против силовых методов решения проблем и подчеркнул, что времена, когда жители Белоруссии ходили «под плеткой и в лаптях», прошли.

Белорусы должны защитить то, что у них есть, прежде всего, свою независимость, отметил он. По мнению Лукашенко, «так называемая пандемия» выгодна каким-то силам, а потому Белоруссии нельзя расслабляться и позволять другим государствам навязывать стране какие-либо решения.

«Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек сильное экономическое давление на страну. Об этом он заявил на выступлении в Бресте по случаю 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

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