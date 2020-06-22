В Роскачестве придумали, как сделать окрошку полезнее

Колбасу в окрошке стоит заменить курицей или индейкой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Людям, следящим за фигурой, стоит заменить колбасу в окрошке на курицу или индейку. С таким советом выступили в Роскачестве.

По данным экспертов организации, на колбасу приходится большинство калорий в окрошке — более 260 калорий в ста граммах. «Эксперты рекомендуют заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой (113 ккал/100 г) или отварным филе индейки (130 ккал/100 г)», — передает ТАСС.

Кроме того, тем, кто следит за своим весом, советуют заправлять нежирным кефиром, минеральной водой или таном. Если заправлять блюдо квасом, то его стоит делать самому или выбирать варианты без сахара.

В Роскачестве советуют не есть окрошку на ночь, так как в мясе содержится тирозин, не дающий мозгу засыпать, а квас может вызвать вздутие. Полностью отказаться от этого блюда рекомендуют людям с язвой, высокой секрецией желудка и при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Напитки, полученные в результате брожения не стоит пить при мочекаменной болезни, а сладкий квас нельзя пить диабетикам, заключили в Роскачестве.

Ранее в Роскачестве давали советы по выбору черешни. В первую очередь специалисты рекомендовали смотреть на черешки — они не должны быть слишком бурыми и сухими, передает телеканал 360.

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