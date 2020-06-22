На улицах Екатеринбурга раздают буклеты о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в которых содержится ошибка, сообщили URA.RU несколько обладателей агитационных материалов. На первой странице буклета написано: «Наша страна, наша Конституция, наша решение!». По словам собеседника агентства, знакомого с ходом подготовки к голосованию, АПМ с ошибками могла раздавать городская администрация.
Ежедневно в городе организуются порядка 300 одиночных точек по раздаче буклетов и листовок, стоимость одного трехчасового пикета составляет порядка 600 рублей, знает инсайдер. «Эти листовки хоть и не подготовила мэрия (АПМ производит областной избирком — прим. ред.), но администрация должна была отследить, что раздает», — отметил он.
Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, отвечающая за мобилизацию избирателей на голосование 1 июля, заявила, что ни мэрия, ни свердловский избирком не имеют отношения к буклету с ошибками. Кто производит и распространяет фейковые АПМ, Куземка уточнить затруднилась: «Думаю, это намеренный вброс». Об этом же URA.RU сказала представитель облизбиркома Анастасия Анисимова: «Эти буклеты действительно не наши».
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