К свердловскому губернатору одновременно вызвали 20 мэров

Куйвашев дает вводные по подготовке голосования по поправкам в Конституцию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завершает цикл консультаций с мэрами по подготовке голосования по внесению изменению поправок в Конституцию РФ. Как стало известно URA.RU, сегодня в 10:00 глава Среднего Урала начал совещание, на которое приглашены главы муниципальных образований Западного управленческого округа.

На встречу приглашены 20 мэров, в том числе главы городов-спутников — Иван Соломин (Верхняя Пышма) и Игорь Кабец (Первоуральск) — а также мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских, глава Ревды Ирина Тайшева, мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин.

«Губернатор взял подготовку голосования по Конституции на личный контроль, поэтому темы — прикладные: количество палаток для голосования во дворах и на улицах, которые будут развернуты, вопросы безопасности в условиях эпидемии коронавируса, качество агитационной работы», — утверждает собеседник агентства.

В Департаменте информационной политики главы региона подтвердили факт встречи с главами Западного управленческого округа.

URA.RU сообщало, что заседания по противодействию коронавирусу в резиденции губернатора сменили штабы по подготовке голосования по внесению поправок в Конституцию. Первыми в среду, 17 июня вводными получили мэры северного «куста» городов области, 18 июня шла работа с главами городов Восточного управленческого округа.