Свердловский губернатор жестко пресек спор, как проводить 1 июля

Губернатор требует повысить явку, но на качество голосования никто не обращает внимания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с начала недели лично курирует подготовку голосования по Конституции, признаются источники в региональной администрации. Не дожидаясь полной отмены карантина, чиновников группами вызывают на личные встречи, а совещания проходят на повышенных тонах. У свердловского главы всего два требования, но из-за того, как их выполнять, развернулись настоящие аппаратные бои.

Заседания по противодействию коронавирусу в резиденции губернатора сменили штабы по подготовке голосования по внесению поправок в Конституцию, рассказывают источники URA.RU в окружении Евгения Куйвашева. Со среды он вызывает к себе мэров управленческих округов, делятся опрошенные градоначальники. Накануне на ковер вызвали градоначальников северного «куста» городов области, сегодня в приемной толпятся представители восточного. В понедельник, 22 июня, приедут чиновники из Западного управленческого округа. С 25 июня общеобластные совещания начнут проходить ежедневно.

Свердловский спикер планировала первой узнать вводные от губернатора, но в итоге слушала их вместе с коллегами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Озвученные установки в целом повторяют тезисы расширенного штаба, который прошел во вторник, 16 июня. Мероприятие началось с кулуарного конфликта, указывают наблюдатели. Рассказывают, что депутатский корпус всех уровней планировала представлять свердловский спикер Людмила Бабушкина. Однако помимо нее позвали не только депутатов Госдумы (губернатора слушали Александр Петров, Антон Шипулин, Лев Ковпак), но и коллеги спикера — Елена Чечунова, Михаил Зубарев и Александр Ивачев, чем Бабушкина, утверждают инсайдеры, была недовольна.

В сумме губернатор выступал по ВКС перед тремя сотнями слушателей — руководителями МУПов и ГУПов, мэрами, народными избранниками разных уровней. Участникам он ставил две цели: объяснять, что голосовать в условиях пандемии безопасно и разъяснять суть поправок.

На голосовании за поправки в Конституцию чиновники Свердловская область не сможет повторить результаты выборов Президента в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники встречи уверяют, что курирующем работу избиркомов вице-губернатору Валерию Чайникову и «политическому» вице-губернатору Сергею Бидонько было сказано, что они отвечают за результат. Требования к показателям, которые должны обеспечить чиновники, заоблачные, вздыхают участники встречи. Установка из Москвы — явка на уровне 62% и 73% голосов за поправки (это аллюзия на общероссийские результаты президентских выборов-2018). Выполнить их практически нереально, намекают в региональном избиркоме: за последние 20 лет явка на президентских выборах в регионе не превышала 62,4% (рекорд 2018 года, худшим был 2004 год с 56,78%). Правда, в том же 2004 кандидатуру Владимира Путина в области одобрили 76,34% избирателей, а в 2018 году показатель был значительно ниже, 64,50%.

Запасной сценарий — удержать одобрение на уровне не ниже 70% с явкой в 55-60%. Нижний допустимый порог — 40% явка, утверждают инсайдеры. При этом, что ставить в приоритет — явку или процент одобрения — не ясно, признаются они.

В Екатеринбурге одновременно должны действовать 100 шатров для голосования во дворах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор, ссылаясь на установки Москвы, «заряжает» мэров на максимальное внедрение голосования во дворах, где для этого будут установлены палатки, утверждают инсайдеры. Понятной тактики, как организовать процедуру, у свердловских властей нет. «Придомовое голосование — непонятное и затратное. И если система УИК финансируется штатно, то на палатки пойдут областные и городские деньги. Деньги нужны и на сами палатки, и на внутреннее убранство», — знает собеседник агентства.

За организацию этой работы и, соответственно, «палаточные» бюджеты, бились руководитель департамента внутренней политики Антон Третьяков и вице-мэр Екатерина Куземка, знают в резиденции. Губернатор в эту работу, указывают они, не погружен, вопрос решает «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько, который занимает нейтральную позицию. Сергей Бидонько подтвердил URA.RU, что Третьяков и Куземка представляли свои концепции подготовки голосования во дворах, однако сообщил, что жесткого конфликта не было: «Это была рабочая дискуссия».

Вице-губернатору Сергею Бидонько приходится искать баланс между предложениями двух амбициозных технологов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседник агентства в мэрии Екатеринбурга знает, что с 25 до 30 июня вице-мэр города Екатерина Куземка планирует выставить 100 участков для голосования во дворах (чтобы в сумме охватить 600 площадок). Только подготовка палаток, без внутренней начинки, обойдется городу как минимум в 3,5 миллиона рублей, оценивает он расходы, а внутреннее оборудование и канцтовары будут стоить как минимум вдвое больше. Вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик с главами районов якобы предлагает иной путь — заменить палатки на автобусы, чтобы люди заходили голосовать через передние двери, а выходили — через задние.

Глава департамента внутренней политики Антон Третьяков, рассказывают его подчиненные, настаивает на эпизодическом использовании этих конструкций «для отчетности».

Екатерина Куземка планировала использовать стратегию с QR-кодами, отработанную в Екатеринбурге, на территории всей области… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тему палаток из-за опыта работы главой избиркома курирует также замгубернатора Валерий Чайников. Он, намекают в Белом доме, с удивлением узнал, что участковые избирательные комиссии с 25 по 30 июня будут работать только по несколько часов. «Все привыкли, что это время с 8:00 до 20:00, но тут все будет иначе, и УИК может работать до обеда», — пересказывают источники диалог с чиновником. Валерий Чайников не ответил на звонок журналиста URA.RU.

Концепция Куземки с палатками действительно предусматривает, что они будут работать с 11:00 до 13:00, а с утра волонтеры будут приглашать жителей соседних домов отдать свой голос. «Из-за стука незнакомого человека в дверь мы не мобилизацию получим, а рост протестного голосования», — признается технолог, который выступает против подобной инициативы чиновницы.

Тему палаток активно саботируют мэры, которые уже побывали на совещании, рассказал URA.RU один из градоначальников. Главы объясняют это нежеланием тратить силы на дополнительное направление работы и контроль за тем, как на таких участках будут выполняться санитарные требования.

«Губернатор охлаждает их пыл фразами о том, что голосование надо „приблизить к людям“, а „свежий воздух — залог безопасности“», — утверждают в окружении главы региона.

…, но в процессе выяснилось, что у Антона Третьякова (справа) аналогичные планы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выполнение требований по обязательному наличию санитарных ковриков, масок, антисептиков может стать причиной скандалов в процессе голосования, подчеркивают инсайдеры. Спровоцировать такие скандалы, якобы, обещала даже куратор Instagram губернатора, пиарщица Аксана Панова. «Финансирование на закупку средств защиты пошло через управляющего делами свердловского губернатора Николая Чернева. Панова якобы рассчитывала, что закупку получится провести через близкого ей Третьякова. В итоге Панова вбросила версию, что кто-то будет бегать по участкам и ловить сотрудников без масок, чтобы те говорили, что их не обеспечили средствами защиты», — знают инсайдеры. Слухи о том, что идти на участки небезопасно, поскольку там нет нужных средств защиты и можно заразиться, могут оттолкнуть избирателей, но в пылу борьбы за бюджеты не до таких мелочей. Панова не ответила на звонок журналиста URA.RU.

Координатор Инстаграма свердловского губернатора Аксана Панова (в центре) пообещала мстить за своего протеже, которому не досталось денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще один конфликт на заседаниях штаба разгорелся из-за требования ЦИК составлять рейтинги по явке как общего голосования, так и внедомового, знают наблюдатели.

Куземка и Третьяков столкнулись и в процессе дискуссии из-за массовой мобилизации с использованием QR-кодов. Смысл технологии в том, что руководителям подразделений или предприятий выдаются графические коды, которые они должны показать людям на выходе с участка и таким образом отчитаться о том, что сходили на голосование. «Антон Третьяков предлагал свой механизм, Екатерина Куземка — свой. В итоге пирог не достался никому, и в регионе был введен федеральный механизм отчетности, выборку из которого местные власти даже не смогут оперативно получать», — знает инсайдер. Куземка не ответила на звонок журналиста URA.RU. Телефон Третьякова был недоступен.

Проблемой при этом остается не только явка, но и качество голосования, утверждает один из участников процесса. Велик риск протестного голосования.

Свердловский депутат решил агитировать за поправки в «Одноклассниках», его коллега — в Facebook Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрам и депутатам сказали повышать лояльность электората, но соответствующей поддержки не оказали. «Никакой конкретики, крутиться самостоятельно, использовать свои ресурсы. Ну, а какие они? Я вот напишу своим подписчикам в Facebook, что надо идти», — иронизирует знакомый депутат, отмечая, что его аудитория в соцсети невелика. Его коллега признался, что выбрал более надежный ресурс и готовит серию постов в «Одноклассниках».

В окружении губернатора Куйвашева рассказывают, что ему предлагали повысить лояльность электората, массово решать мелкие муниципальные конфликты, вроде высокой платы за мусор или завышение счетов на оплату электричества в подвалах. «Обижаясь на такие истории, как повышенный тариф, люди критикуют власти и дают протестное голосование. Идея [точечно решать вопросы перед голосованием] была хорошая, но с мест собрали такое количество предложений, что решить их никакого времени не хватит», — признается чиновник, погруженный в процедуру подготовки плебисцита.

Свердловские власти рассчитывают, что палатки во дворах увеличат число участников голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой собеседник настаивает: свежая социология дает уверенность, что в регионе явка превысит 50%, а процент одобрения поправок будет достаточно высоким.

Директор Центра евро-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков подчеркивает: в ситуации, когда власти бьются за явку, основной упор нужно делать все же на разъяснительной работе. «Явка вторична по сравнению с просветительской функцией [властей]. По большому счету, автоматическая накачка не покажет сознательную позицию гражданина. Люди ждут, каким образом их жизнь поменяется, когда обновленная Конституция войдет в действие. Явка — хорошо, но только с точки зрения отчетности, не более того», — рассуждает Русаков.