Собчак летит в Екатеринбург снимать фильм про схиигумена Сергия

Ожидается, что Ксения Собчак прилетит в Екатеринбург 25 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Журналистка Ксения Собчак приедет в Екатеринбург для съемок фильма. Одними из главных героев станут отреченный схиигумен Сергий (Романов) и православный активист Сергей Алиев. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«Ксения Собчак решила снять документальный фильм, главными героями которого планируется сделать российского общественного деятеля Сергия Алиева и схиигумена Сергия (Романова)», — говорится в сообщении.

Известно, что 19 июня в Екатеринбург прилетел режиссер из команды Собчак. Проведя беседу с Алиевым, он поехал в Среднеуральский женский монастырь, где с благословения схиигумена Сергия провел два дня и снял первые материалы для фильма. Ожидается, что сама Ксения Собчак прилетит в Екатеринбург 25 июня.

Получить оперативный комментарий от Сергея Алиева URA.RU не удалось — имеющийся в распоряжении редакции телефон был отключен. Журналист агентства написал сообщение Ксении Собчак с просьбой подтвердить информацию о приезде в Екатеринбург. На момент публикации ответ не поступил.

Схиигумен Сергей был духовником многих VIP, в том числе депутата Госдумы Натальи Поклонской. За свои высказывания он неоднократно подвергался критике. В апреле Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем старец записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма.

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