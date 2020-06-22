Эскалатор отключили из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аэропорту Челябинска пассажир со сломанной ногой был вынужден буквально карабакаться на второй этаж, в зону вылета, так как эскалатор не работал. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что эскалатор отключен из-за пандемии коронавируса, а пассажир должен был попросить помощи у сотрудников еще на стойке регистрации.

Видео с пассажиром появилось в telegram-канале «Вы слушали МАЯК». «Новый терминал, специально модернизованный к саммитам ШОС и БРИКС. Саммиты перенесли, а в аэропорте выключили электричество. У пассажира сломана нога, зона вылета на втором этаже», — говорится в сообщении.

«Электричество не отключали, а эскалатор действительно не работает, — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. — Это связано с эпидемией коронавируса. Эскалатор надо обрабатывать после каждого пассажира, что фактически невозможно, поэтому его отключили». В пресс-службе также заявили, что маломобильные пассажиры должны просить на стойке регистрации, чтобы их доставили на второй этаж. Этот пассажир, вероятно, о помощи не просил.

«Инвалиды и те, кому трудно подниматься на второй этаж, сообщают об этом на стойке регистрации. Сотрудники аэропорта доставляют их на второй этаж», — заявили в пресс-службе.

Новое здание для внутренних авиалиний аэропорта Челябинска сдано в эксплуатацию в декабре 2019 года.