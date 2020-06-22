В ХМАО неделю обновляется антирекорд по числу пациентов с СOVID

Число пациентов с COVID-19 продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за прошедшие сутки новый антирекорд по числу пациентов с коронавирусом с начала эпидемии — 295 человек. Уже неделю в регионе ежедневно обновляются рекорды по числу югорчан, заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи заболевания за 22 июня зарегистрированы в 15 муниципалитетах:

Сургут — 109; Нижневартовск — 40; Нефтеюганск — 26; Нефтеюганский район — 23; Пыть-Ях — 21; Когалым — 18; Ханты-Мансийск — 16; Сургутский район — 13; Нягань — 7; Урай — 7; Радужный — 6; Ханты-Мансийский район — 3; Мегион — 3; Нижневартовский район — 2; Октябрьский район — 1.

«На момент выявления у 164 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 80 зафиксирована пневмония, у 51 человека — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба. Там также добавили, что состояние 65 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU сообщало, что с 16 июня в Югре ежедневно число новых пациентов с COVID-19 увеличивается. В силу сложившейся ситуации власти региона ужесточили карантин для вахтовиков.