Все туристы, направляющиеся на перевал Дятлова, проходят через базу Ильича Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Скандальная ситуация складывается вокруг культового места туристов — перевала Дятлова на севере Свердловской области. Началась борьба за возможность зарабатывать на туристах. Конфликт разгорается из-за кордона база Ильича, который находится в 25 километрах от перевала. Это точка, через которую проходят все туристы, направляющиеся на перевал, поэтому она привлекательна в коммерческом плане.

«Коммерсант из Ивделя Валерий Зенков намерен оформить базу Ильича на себя и построить там базу отдыха. Эта территория входит в состав ландшафтного заказника „Ивдельский“, но в законе есть уловка, что территорию заказника можно использовать в коммерческих целях, если речь идет о туризме. Все туристы, которые идут на перевал Дятлова, будут оставлять на этой базе отдыха деньги, станут приезжать туда на отдых веселые компании. А наши охотники манси и так сильно пьют, так теперь окончательно сопьются, все будут там оставлять», — рассказал URA.RU Валерий Анямов, егерь, государственный инспектор заказника.

По словам Анямова, территория, на которой находится база Ильича, является традиционным местом охоты манси. «В ХМАО и ЯНАО такие территории охоты аборигенов закреплены на законодательном уровне. В нашей области такого закона нет», — добавил Валерий Анямов.

Коммерсант Валерий Зенков не согласен с оппонентом. «Сейчас на кордоне база Ильича Анямов главный, конечно он не хочет ни с кем делиться, все подмял под себя — он такой тут местный олигарх. Я создал организацию „Социальная помощь и поддержка ивдельских манси“. Спонсоры выделили деньги, так я на 300 тысяч рублей продуктов развез манси, чтобы они во время эпидемии коронавируса из леса в город не приходили. Эти земли на манси не оформлены. Это вообще была территория госпромхоза, на этой базе Ильича раньше был пункт по приему грибов и ягод. На базе Ильича сейчас помойка, там даже мусор не вывозят. А я хочу построить там пять модулей, чтобы людям было удобно, для манси будут рабочие места, уже есть инвестор». — рассказал URA.RU Валерий Зенков.

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщили URA.RU, что уже знают о ситуации вокруг базы Ильича, но документы на оформление земли к ним пока не поступали.

«Документы на прохождение государственной экологической экспертизы территории в районе базы Ильича не предоставлялись. В соответствии с положением о заказнике, на всей территории запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой изменение сложившегося природного ландшафта. До настоящего времени в адрес министерства запросы о согласовании строительства базы отдыха на территории заказника в районе базы Ильича не поступали». — прокомментировали URA.RU в министерстве.