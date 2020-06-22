Utair отказалась платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

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Ранее агентство писало, что сумма долга Utair (часть акций которой принадлежит правительствам ХМАО и Тюменской области) составляет 74,7 млрд рублей. С осени 2018 года перевозчик ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации кредитов на 56,5 млрд рублей.

В пресс-службе перевозчика отметили, что кредиторы пошли навстречу авиакомпании. Сэкономленные средства будут направлены на выполнение обязательств перед пассажирами, сохранение кадров и обеспечение доступности и безопасности полетов.

«В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приняло решение не осуществлять выплаты не только по 7-летним, но и по 12-летним кредитам и займам», — заявили в Utair.

Авиакомпания Utair приостановила выплату по 12-летним кредитам, полученным ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Причиной отказа от обязательств названа пандемия COVID-19.

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