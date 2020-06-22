Сотрудник КГУ заявил, что его вынуждают уволиться

В Курганском госуниверситете финансовые проблемы. Одни из сотрудников заявил об увольнениях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сотрудник отдела строительства и ремонта Курганского госуниверситета заявил, что его вынуждают уволиться из-за экономических трудностей. В самом вузе информацию опровергают, но не отрицают финансовые проблемы. Сотрудник КГУ на URA.RU обратился через рубрику «Настучи на работодателя».

«Предлагают уволиться по собственному желанию. Говорят, так надо. Уровень доходов университета упал. В каждом отделе будут убирать по человеку. Мне предложили два оклада плюс отпускные и сказали уходить», — написал автор обращения.

Он пояснил также, что на него оказывается психологическое давление и поступают угрозы. За отказ уволиться по собственному желанию, со слов сотрудника, обещали уволить за выговоры и испортить трудовую.

В пресс-службе госуниверситета URA.RU прокомментировали, что сокращения персонала в данный момент не ведется, плана по сокращению числа сотрудников нет. «Информация о том, что в каждом отделе будут сокращать по человеку, также не соответствует действительности. Жалоб от сотрудников о принуждении к увольнению по собственному желанию, об угрозе уволить по статье в ректорат не поступало», — отметили в вузе.

При этом доходы КГУ действительно снизились в условиях пандемии коронавируса, поскольку вуз был вынужден приостановить деятельность некоторых своих структурных подразделений, осуществляющих платные услуги. Однако эта сторона финансовой ситуации не влияет на решение кадровых вопросов в университете. Численность персонала может поменяться только после анализа итогов приемной кампании.

Недавно в Курганском госуниверситете впервые за восемь лет был избран ректор. Им стала Надежда Дубив, которая уже год руководила вузом в статусе исполняющего обязанности. В КГУ последние выборы ректора состоялись восемь лет назад — в апреле 2012 года.