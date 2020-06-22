В Курской области за государственную измену задержан начальник районного отдела полиции. Он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) секретную информацию. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
«Начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович задержан ФСБ РФ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (госизмена)», — приводит выдержку из сообщения РИА «Новости».
По данным контрразведки, пишет издание, Борзенков «был привлечен одним из подразделений СБУ к конфиденциальному сотрудничеству» и «передавал сведения, составляющие государственную тайну».
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