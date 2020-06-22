Для защиты от коронавируса спортсмен заказал как минимум две маски из кожи крокодила (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Форвард «Сочи» Александр Кокорин поделился фотографией в соцсетях, где позирует в защитной маске из крокодиловой кожи. Изделие футболист заказал в элитном московском ателье, покупка обошлась ему в почти 30 тысяч рублей.

«Александр Кокорин приобрел маски для лица из натуральной крокодиловой кожи, каждая из которых стоит по 29 500 рублей», — сообщает портал Metaratings.ru. Издание отмечает, что футболист купил как минимум две маски — черную и синюю. На самих изделиях футболист попросил сделать гравировку «K.9».

Подписчики Кокорина в Instagram усомнились, что в такой плотной маске ему будет удобно дышать. В ответ футболист заявил, что для дыхания в изделии есть небольшие отверстия.

Издание уточняет, что маски этого же ателье носят музыкант Василий Вакуленко (Баста) и российский боец UFC Александр Волков. Последний выходил в крокодиловой маске перед боем с Кертисом Блейдсом.

Производитель масок подчеркивает, что каждое изделие индивидуально и изготавливается по предпочтениям заказчика. Внутри маски находится сменный фильтр.

С 2018 по 2019 год Кокорин и вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым отбывал наказание за то, что напал на директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, передает «Национальная служба новостей». Осенью прошлого года футболистов освободили из колонии по УДО за хорошее поведение, напоминает RT.

Фото: скриншот Metaratings.ru

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