С 22 июня все эфиры «Четвертого канала» будут идти с площадки у Театра эстрады Фото: «Четвертый канал»

Новая телевизионная студия «Четвертого канала» начала работу у Театра эстрады в Екатеринбурге. С 22 июня все эфиры будут идти именно с этой площадки. На открытие нового съемочного павильона пришли высокопоставленные свердловские чиновники.

С утра на новоселье прибыл мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который по доброй традиции в новый дом запустил кошку по кличке Кнопка. Также в гости к журналистам пришел первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который принес лимонное дерево. Политик оценил креатив телевизионщиков и их новую выездную студию: «Это уже такой современный формат, open space, как мы знаем, применяют в Москве».

Управляющая «Четвертого канала» Элеонора Расулова рассказала, что студия, которая находится в бизнес-центре, полностью закрыта и все оборудование теперь перевезено в новый павильон. «Свои двери он открыл 22 июня не случайно. Канал претендует на 22-ую кнопку. И это символично для нас. Мы верим, что сможем выиграть федеральный конкурс и занять место среди главных каналов страны», — пояснила Расулова.

Новая студия с панорамными окнами размещена в центре города около метро площади 1905 года со стороны Театра эстрады. На доме установили экран, на котором любой прохожий сможет увидеть трансляцию передач.

Ожидается, что в ближайшее время в эфир придут известные политики, спортсмены, музыканты. Среди них — заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов, олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, биатлонист Антон Шипулин, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец, рок-музыкант Александр Пантыкин, народный артист Анатолий Марчевский.