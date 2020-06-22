Пандемия COVID затормозила важный проект властей ЯНАО

В приютах неопасных животных должны стерелизовать, чипировать и выпускать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пуровского района ЯНАО не смогли выполнить своих обязательств и построить приют для бездомных животных в Тарко-Сале в марте. Как объяснили URA.RU в районной администрации, причиной, почему остановился проект, курируемый окружными властями, стала пандемия коронавируса.

«В связи с принятыми мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции у подрядных организаций, задействованных на выполнении работ, возникли трудности с перемещением персонала, а также с закупкой и доставкой материалов и комплектующего оборудования», — говорится в официальном ответе, составленном в районной администрации по запросу URA.RU. По информации местных властей, в настоящее время готовность объекта составляет не превышает 80%.

Ввод приюта в эксплуатацию ожидается в III квартале 2020 года. Ранее сообщалось, что финансироваться данные проекты будут из окружного бюджета.

К строительству приюта в Тарко-Сале подрядчики приступили в начале февраля. После завершения строительства в приюте смогут одновременно находиться до 150 собак и 50 кошек. Всего окружные власти запланировали появление 31 такого приюта: в открытии первого первого из них — в Лабытнанги — принимал участие лично губернатор Дмитрий Артюхов.

Правила обращения с безнадзорными животными изменились с 1 января. Если раньше службы отлова уничтожали животных, если их не забирали в течение установленных сроков, то сейчас это касается только агрессивных особей, опасных для окружающих. Всех остальных должны стерилизовать, вакцинировать, чипировать и отпускать, потому что они не представляют угрозу людям.