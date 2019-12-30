Что изменится в жизни ямальцев после 1 января

Изменения коснутся северных надбавок, маткапитала, авиаперелетов и многого другого Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала 2020 года ямальцев ждут изменения во многих сферах жизни. «URA.RU» собрало их, чтобы жители округа были готовы к предстоящим переменам.

С 1 января 2020 года северные надбавки (выплаты работодателя, которые направлены на привлечение граждан к переселению и работе в районах Крайнего Севера — прим. ред.) составят 80% с первого дня работы специалистов бюджетных сфер, которые даже не являются коренными жителями Севера. Ранее у людей уходило на накопление северных надбавок от 2,5 до 5 лет.

В 2020 году увеличится финансирование программы регионального материнского капитала. Ямальские семьи будут получать по полмиллиона рублей за третьего и каждого последующего ребенка.

С нового года также расширится сеть субсидируемых авиационных направлений. Их будет уже тридцать (в 2019 году этот показатель составлял 26 направлений — прим. ред.). Именно поэтому авиабилеты, которые ранее обходились жителям округа в среднем в 15 тысяч рублей, станут дешевле практически в два раза. Цены на эти маршруты не будут повышаться даже в пиковые периоды, например, в праздники. Также власти региона решили ввести субсидированную поддержку южного направления.

Проблема с безнадзорными животными также может быть решена в 2020 году. На Ямале заработают приюты [в регионе действуют лишь пункты передержки] для бездомных кошек и собак. Всего планируется открыть 31 учреждение подобного рода. В числе первых — в Лабытнанги и Муравленко. Финансировать приюты будут из окружного бюджета.

В три раза увеличится число жилищных сертификатов для переселения ямальцев на юг Тюменской области в 2020 году. Благодаря новой мере власти Ямала переселят 1200 семей, вместо запланированных ранее 400.