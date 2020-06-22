21 июня 2020

В Сети затравили свердловских школьниц, мучивших голубя. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят второй день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, городские птицы, голуби
Девочки поймали голубя и начали его ощипывать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После появления скандального видео из Краснотурьинска (Свердловская область), на котором две девочки издевались над голубем, их быстро нашли в социальных сетях. На их страницах началась настоящая травля, сообщает издание «Подьем».

На опубликованном видео сняты две девочки, которые возле торгового центра в Краснотурьинске кормили голубей, а потом поймали одну птицу. Они начали выщипывать голубю перья, бить его головой о скамейку. По данному факту полиция Краснотурьинска начала проверку.

Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков пообещал разобраться в этой истории. «Я посмотрю, кто это, что за девчонки, где учатся. Но это не значит, что тут сразу же бегом начнут привлекать куда-то. Надо разобраться, выйти на родителей», — рассказал омбудсмен радиостанции «Говорит Москва».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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