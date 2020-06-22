Девочки поймали голубя и начали его ощипывать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После появления скандального видео из Краснотурьинска (Свердловская область), на котором две девочки издевались над голубем, их быстро нашли в социальных сетях. На их страницах началась настоящая травля, сообщает издание «Подьем».

На опубликованном видео сняты две девочки, которые возле торгового центра в Краснотурьинске кормили голубей, а потом поймали одну птицу. Они начали выщипывать голубю перья, бить его головой о скамейку. По данному факту полиция Краснотурьинска начала проверку.

Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков пообещал разобраться в этой истории. «Я посмотрю, кто это, что за девчонки, где учатся. Но это не значит, что тут сразу же бегом начнут привлекать куда-то. Надо разобраться, выйти на родителей», — рассказал омбудсмен радиостанции «Говорит Москва».