Российский экс-депутат открыл стрельбу по людям

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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, берег, весла, лодка
Мужчина открыл стрельбу по лодке, подплывшей к его участку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинградской области задержан бывший муниципальный депутат от «Единой России» Илья Русинов, стрелявший по лодке с людьми. В ходе стрельбы он ранил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанный — Илья Русинов, в лодке пострадавшая женщина находилась с семьей», — передает издание. Как ранее сообщали в региональном управлении СК, в выходные в Приозерском районе Ленинградской области 35-летний мужчина открыл из карабина стрельбу по лодке с людьми, причалившей к его участку. Одним из выстрелов он ранил женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники полиции изъяли у экс-депутата карабин и патроны. В отношении Русинова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». В связи с этим «Единая Россия» приостановила его членство в партии, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения партии «Единая Россия».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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