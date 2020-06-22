Российский экс-депутат открыл стрельбу по людям

В Ленинградской области задержан бывший муниципальный депутат от «Единой России» Илья Русинов, стрелявший по лодке с людьми. В ходе стрельбы он ранил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержанный — Илья Русинов, в лодке пострадавшая женщина находилась с семьей», — передает издание. Как ранее сообщали в региональном управлении СК, в выходные в Приозерском районе Ленинградской области 35-летний мужчина открыл из карабина стрельбу по лодке с людьми, причалившей к его участку. Одним из выстрелов он ранил женщину. Пострадавшую доставили в больницу.
Сотрудники полиции изъяли у экс-депутата карабин и патроны. В отношении Русинова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». В связи с этим «Единая Россия» приостановила его членство в партии, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения партии «Единая Россия».
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