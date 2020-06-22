Стоит ли спасать умирающий бизнес? Фото: pixabay/открытая лицензия

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Карантин подходит к концу и предприниматели всерьез озабочены спасением умирающего бизнеса. Как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать — поговорим в стриме на youtube-канале URA.RU в этот вторник, 23 июня, в 14:00.

Гостями нашего эфира станут замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, коммерческий директор типографии «Гардарика» Анна Волкова, а также директор медицинского центра «Чудо-Доктор» и частной общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерия Резникова.

Гости эфира расскажут, кто и почему не пережил первую волну кризиса и будет ли она единственной? Как адаптироваться к режиму ограничений и новой жизни после карантина? Достаточными и эффективными ли были меры господдержки? Что придет на место закрывшихся предприятий малого и среднего бизнеса?

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