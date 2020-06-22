Карантин подходит к концу и предприниматели всерьез озабочены спасением умирающего бизнеса. Как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать — поговорим в стриме
Гостями нашего эфира станут замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, коммерческий директор типографии «Гардарика» Анна Волкова, а также директор медицинского центра «Чудо-Доктор» и частной общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерия Резникова.
Гости эфира расскажут, кто и почему не пережил первую волну кризиса и будет ли она единственной? Как адаптироваться к режиму ограничений и новой жизни после карантина? Достаточными и эффективными ли были меры господдержки? Что придет на место закрывшихся предприятий малого и среднего бизнеса?
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