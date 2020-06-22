Стоит ли спасать свой умирающий бизнес или проще начать новый? Стрим на URA.RU уже завтра

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Бизнес, сделка, договор. клипарт, бизнесмен, сделка, бизнес, договор, контракт
Стоит ли спасать умирающий бизнес? Фото: pixabay/открытая лицензия
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Карантин подходит к концу и предприниматели всерьез озабочены спасением умирающего бизнеса. Как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать — поговорим в стриме на youtube-канале URA.RU в этот вторник, 23 июня, в 14:00.

Гостями нашего эфира станут замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, коммерческий директор типографии «Гардарика» Анна Волкова, а также директор медицинского центра «Чудо-Доктор» и частной общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерия Резникова.

Гости эфира расскажут, кто и почему не пережил первую волну кризиса и будет ли она единственной? Как адаптироваться к режиму ограничений и новой жизни после карантина? Достаточными и эффективными ли были меры господдержки? Что придет на место закрывшихся предприятий малого и среднего бизнеса?

Если у вас возникли другие вопросы — задавайте их на нашей странице в Instagram или оставляйте в комментариях под этой новостью.

Информацию о новых стримах URA.RU можно найти в нашем Viber-канале, в специальном телеграм-канале или оперативно получить ее в вашу почту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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