Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Авария на Чернобыльской АЭС могла произойти гораздо раньше. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивы Службы безопасности Украины (СБУ).
«На Чернобыльской АЭС аварии случались и до апреля 1986 года, но были скрыты», — говорится в сообщении СБУ. Как свидетельствуют архивные дела, за 10 лет — с 1971 по 1981 год — случилось 29 аварийных остановок и несколько аварий. Восемь из них при этом якобы произошли по вине персонала.
Публикация архивов приурочена к выходу книги «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». По словам главы архива СБУ Андрея Когута, итого в сборнике — 229 документов. «Есть транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м году, экземпляр первого сообщения об аварии», — цитирует Когута «
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции облучению подверглись порядка 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана зона отчуждения.
О том, что взрыв реактора четвертого энергоблока был не первым ЧП на Чернобыльской АЭС, рассказывал и бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей. По его словам, большая утечка радиации была и ранее, когда при загрузке топлива сорвался стержень с топливом и разбил охлаждающую рубашку.
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