Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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О том, что взрыв реактора четвертого энергоблока был не первым ЧП на Чернобыльской АЭС , рассказывал и бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей. По его словам, большая утечка радиации была и ранее, когда при загрузке топлива сорвался стержень с топливом и разбил охлаждающую рубашку.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции облучению подверглись порядка 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана зона отчуждения.

Публикация архивов приурочена к выходу книги «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». По словам главы архива СБУ Андрея Когута, итого в сборнике — 229 документов. «Есть транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м году, экземпляр первого сообщения об аварии», — цитирует Когута « Федеральное агентство новостей».

«На Чернобыльской АЭС аварии случались и до апреля 1986 года, но были скрыты», — говорится в сообщении СБУ. Как свидетельствуют архивные дела, за 10 лет — с 1971 по 1981 год — случилось 29 аварийных остановок и несколько аварий. Восемь из них при этом якобы произошли по вине персонала.

Авария на Чернобыльской АЭС могла произойти гораздо раньше. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивы Службы безопасности Украины (СБУ).

Выяснилось, что катастрофа могла случиться и раньше. На станции тщательно скрывали проблемы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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