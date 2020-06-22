Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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Пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. Екатеринбург, пожарище, разруха, обгоревший дом
Выяснилось, что катастрофа могла случиться и раньше. На станции тщательно скрывали проблемы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авария на Чернобыльской АЭС могла произойти гораздо раньше. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивы Службы безопасности Украины (СБУ).

«На Чернобыльской АЭС аварии случались и до апреля 1986 года, но были скрыты», — говорится в сообщении СБУ. Как свидетельствуют архивные дела, за 10 лет — с 1971 по 1981 год — случилось 29 аварийных остановок и несколько аварий. Восемь из них при этом якобы произошли по вине персонала.

Публикация архивов приурочена к выходу книги «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». По словам главы архива СБУ Андрея Когута, итого в сборнике — 229 документов. «Есть транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м году, экземпляр первого сообщения об аварии», — цитирует Когута «Федеральное агентство новостей».

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции облучению подверглись порядка 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана зона отчуждения.

О том, что взрыв реактора четвертого энергоблока был не первым ЧП на Чернобыльской АЭС, рассказывал и бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей. По его словам, большая утечка радиации была и ранее, когда при загрузке топлива сорвался стержень с топливом и разбил охлаждающую рубашку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
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