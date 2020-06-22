Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой

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Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в 2019 году составляла 47,5 тысячи рублей. Средняя зарплата с января по март 2020 года достигла 48,3 тысячи рублей, передает агентство Nation News .

Голикова также напомнила, что, по данным ФНС, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Как ранее сообщали в Росстате, в 2019 году зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получали 7,1% россиян, у 6,3% из них зарплата не превышала 250 тысяч рублей.

«Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] — это много? Это мало», — приводит ее высказывание ТАСС. Она также обратила внимание на то, что в каждом регионе уровень средней зарплаты разный.

Годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату, является небольшим. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале.

Татьяна Голикова заявила, что в стране также немного людей, получающих очень большие зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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