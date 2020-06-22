Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Татьяна Голикова заявила, что в стране также немного людей, получающих очень большие зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату, является небольшим. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале.

«Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] — это много? Это мало», — приводит ее высказывание ТАСС. Она также обратила внимание на то, что в каждом регионе уровень средней зарплаты разный.

Голикова также напомнила, что, по данным ФНС, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Как ранее сообщали в Росстате, в 2019 году зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получали 7,1% россиян, у 6,3% из них зарплата не превышала 250 тысяч рублей.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в 2019 году составляла 47,5 тысячи рублей. Средняя зарплата с января по март 2020 года достигла 48,3 тысячи рублей, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...