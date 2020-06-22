В ХМАО продлили карантин по коронавирусу

Регион по-прежнему не соответствует требованиям, позволяющим властям внять ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим ограничений на неделю. Соответствующий документ опубликован на едином официальном сайте госорганов ХМАО.

«Продлить до 30 июня 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции граждан», — написано в документе, действие которого начинается со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.

В этом же документе описано, что единый государственный экзамен должен пройти с соблюдением рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19. Также позволяет выходить из дома не только для покупки товаров первой необходимости или следования на работу, но и для подготовки, проведения и участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Ранее URA.RU писало, что за последние десять дней в ХМАО произошел резкий рост числа больных коронавирусом. Количество выявленных случаев выросло на 30 процентов и дошло до 6 581 человек.