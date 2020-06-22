21 июня 2020
20 июня 2020

В ХМАО продлили карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворовая площадка с жителями, которые не соблюдают режим самоизоляции. Челябинск, двор, карантин, малые формы, детская площадка, коронавирус, самоизоляция
Регион по-прежнему не соответствует требованиям, позволяющим властям внять ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим ограничений на неделю. Соответствующий документ опубликован на едином официальном сайте госорганов ХМАО.

«Продлить до 30 июня 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции граждан», — написано в документе, действие которого начинается со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.

В этом же документе описано, что единый государственный экзамен должен пройти с соблюдением рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19. Также позволяет выходить из дома не только для покупки товаров первой необходимости или следования на работу, но и для подготовки, проведения и участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Ранее URA.RU писало, что за последние десять дней в ХМАО произошел резкий рост числа больных коронавирусом. Количество выявленных случаев выросло на 30 процентов и дошло до 6 581 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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