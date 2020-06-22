В ХМАО продлили карантин по коронавирусу

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим ограничений на неделю. Соответствующий документ опубликован на едином официальном сайте госорганов ХМАО.
«Продлить до 30 июня 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции граждан», — написано в документе, действие которого начинается со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.
В этом же документе описано, что единый государственный экзамен должен пройти с соблюдением рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19. Также позволяет выходить из дома не только для покупки товаров первой необходимости или следования на работу, но и для подготовки, проведения и участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
Ранее URA.RU писало, что за последние десять дней в ХМАО произошел резкий рост числа больных коронавирусом. Количество выявленных случаев выросло на 30 процентов и дошло до 6 581 человек.
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