С 12 июня в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области идет резкий рост заражения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В регионах «тюменской матрешки» за последние десять дней произошел резкий рост числа больных коронавирусом. На период с 12 июня пришлось больше 30% всех случаев заражения в ЯНАО и ХМАО и больше 20% — в Тюменской области. Согласно установкам Роспотребнадзора, все три региона далеки от полного выхода из карантина, а Тюменская область, единственная перешедшая ко второму этапу снятия ограничений, может и вовсе ужесточить меры.

Взрывной рост заражений начался десять дней назад в ЯНАО. До этого ежесуточный прирост с середины мая был размеренным, в среднем заражались около 50 человек в день. Ямальские власти говорили о стабилизации ситуации с эпидемией. Однако с 12 июня начался всплеск заболеваемости: за десять дней заразились 1307 человек, прирост в сутки лишь трижды был меньше 100 случаев. На 22 июня в округе подтвержден 4271 случай. С 12 июня общее число больных коронавирусом в ЯНАО увеличилось на 31%.

В ХМАО скачок оказался еще более резким. К 12 июня прирост заражений в регионе стабильно превышал 100 случаев в сутки, а 14 июня впервые превысил отметку в 200 случаев. С того момента уже неделю в Югре ежедневно обновляются рекорды по числу пациентов с COVID-19. За последние десять дней в ХМАО заболели 2574 человека, что составляет 39% от общего числа выявленных случаев.

Среди регионов «матрешки» Тюменская область показывает самое низкое количество заболевших. На сегодня известно о 2621 случае коронавируса. Тем не менее, за последние десять дней в регионе также случился стремительный рост заражений: прирост с 12 июня составил 574 человека. Это 22% от всех случаев коронавируса в области.

На данный момент во всех регионах коэффициент распространения инфекции (Rt) превышает единицу. В ЯНАО он равен 1,03, в Тюменской области — 1,01, в ХМАО — 1,04. Роспотребнадзор рекомендует регионам ослаблять карантин, когда коэффициент снижается до 1. На второй этап стоит переходить, когда показатель держится на отметке 0,8 четыре дня подряд, а на третий — с показателем 0,5.

Таким образом, властям ХМАО, еще не начавшим снятие ограничений, пока не рекомендовано этого делать. ЯНАО, где идет первый этап, еще далек от второго этапа. А Тюменская область, которая 1 июня перешла на второй этап, может вновь ужесточить карантин, если ситуация продолжит усугубляться.

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