На земельном участке вырубили сотни деревьев, которые сажали всем городом Фото: читатель URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) жители опасаются экологического ЧП из-за начала строительства склада на территории бывшей базы химических реагентов, расположенной практически в центре города. Об этом URA.RU сообщил председатель гаражного кооператива «Мираж» Валерий Казека.

«Эта территория была рекультивирована и закрыта на 50 лет. А прошло с тех пор всего лишь 26. Здесь находилась база химреагентов и в почве захоронены химикаты. После того, как были выкорчеваны деревья, теперь здесь невозможно находиться из-за резкого запаха метанола», — прокомментировал Казека. Он также добавил, что новый арендатор вырубил сотни деревьев на этом земельном участке, начав подготовку к строительству. Хотя, как уверяет Казека, эта зеленая зона появилась во время рекультивации территории и в высаживании деревьев принимали участие многие горожане.

В пресс-службе мэрии Пыть-Яха журналисту агентства сообщили, что земельный участок был отдан на условиях аукциона предпринимателю Сулейману Керимову. «Эта территория не является зоной лесфонда, поэтому ограничений по вырубке зеленых насаждений нет. Документально нет подтверждений о проводимой рекультивации земли. Этот вопрос сейчас прорабатывается», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что сейчас идет проверка законности вырубки зеленых насаждений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе были захоронены руины фенольного аварийного дома вместо их утилизации на полигоне для твердых коммунальных отходов. По данному факту возбуждено уголовное дело.