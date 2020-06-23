22 июня 2020

Пригожин отреагировал на развод Харламова и Асмус. «Что теперь я должен делать?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, пригожин иосиф
Иосиф Пригожин объяснил разрыв Асмус и Харламова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин попытался объяснить, почему разошлись комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус. Пара вчера официально подтвердила информацию о своем разводе.

«Трудно рыться в чужом шкафу. <…> У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать?», — рассказал Пригожин Пятому каналу.

Продюсер не считает, что причина развода в карантине. Отношения в паре могут меняться как во время изоляции, так и вне ее. Точно сказать, почему пара решилась на развод нельзя. Пригожин объяснил это тем, что жизнь просто не стоит на месте.

Гарик Харламов официально подтвердил развод с Асмус в своем Instagram. Молодые люди были женаты восемь лет. Артист написал, что надеется на дружбу и уважение актрисы, несмотря на разрыв. У пары осталась маленькая дочка. Сами бывшие супруги пока на раскрывают причину своего развода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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