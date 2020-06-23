Иосиф Пригожин объяснил разрыв Асмус и Харламова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин попытался объяснить, почему разошлись комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус. Пара вчера официально подтвердила информацию о своем разводе.

«Трудно рыться в чужом шкафу. <…> У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать?», — рассказал Пригожин Пятому каналу.

Продюсер не считает, что причина развода в карантине. Отношения в паре могут меняться как во время изоляции, так и вне ее. Точно сказать, почему пара решилась на развод нельзя. Пригожин объяснил это тем, что жизнь просто не стоит на месте.

Гарик Харламов официально подтвердил развод с Асмус в своем Instagram. Молодые люди были женаты восемь лет. Артист написал, что надеется на дружбу и уважение актрисы, несмотря на разрыв. У пары осталась маленькая дочка. Сами бывшие супруги пока на раскрывают причину своего развода.

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