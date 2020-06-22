Харламов и Асмус объявили о разводе

По словам комика, расставание с Асмус никак не связано с пандемией и фильмом «Текст» Фото: Инстаграм Гарика Харламова

Телеведущий и комик Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус в своем Instagram. Артист отметил, что расставание после восьми лет брака никак не связано с пандемией и фильмом «Текст», после которого Асмус обвинили в измене Харламову.

«На земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение… сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм „Текст“, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват», — написал Харламов в соцсети. Супруги уже приступили к бракоразводному процессу. Однако, по словам комика, в их отношениях останется место дружбе и уважению. Бывшие супруги также продолжат быть «любящими родителями прекрасной дочки», уточнил комик.

Харламов не исключил, что расставание с актрисой станет поводом для слухов, но попросил журналистов не тревожить его и свою бывшую супругу. Вместе с тем, по его мнению, домыслы и догадки о личной жизни звезд для многих пользователей соцсетей являются любимой игрушкой, «которую не отберешь».

Асмус и Харламов оказались в центре скандала осенью 2019 года после того, как актриса снялась в фильме Клима Шипенко «Текст». Зрителей возмутили откровенные постельные сцены с участием Асмус и ее партнера по фильму Ивана Янковского, после чего актрису обвинили в неверности. Из-за спокойного отношения Харламова к происходящему на экране, некоторые зрители начали высмеивать и его самого, напоминает телеканал 360.

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