Для части российского бизнеса хотят изменить налоги

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Введение семейного патента предусмотрено проектом национального плана восстановления экономики. Доработанный план направлен на изучение президенту России Владимиру Путину, пишет RT . Как ранее предлагали в ТПП, микропредприятия с численностью до 15 человек могут приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.

«Предлагается установить для предприятий на семейном патенте режим, аналогичный специальному налоговому режиму для самозанятых граждан», — цитирует Катырина ТАСС. Он отметил, что налогообложение для таких компаний стоит установить в размере 4-6% от выручки.

Семейные предприятия должны работать на специальном налоговом режиме, аналогичному тому, который был введен для самозанятых. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Налоговый режим для предприятий на семейном патенте может стать таким, как у самозанятых Фото: Анна Майорова © URA.RU

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