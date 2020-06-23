22 июня 2020

Для части российского бизнеса хотят изменить налоги

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Налоговый режим для предприятий на семейном патенте может стать таким, как у самозанятых Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Семейные предприятия должны работать на специальном налоговом режиме, аналогичному тому, который был введен для самозанятых. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Предлагается установить для предприятий на семейном патенте режим, аналогичный специальному налоговому режиму для самозанятых граждан», — цитирует Катырина ТАСС. Он отметил, что налогообложение для таких компаний стоит установить в размере 4-6% от выручки.

Введение семейного патента предусмотрено проектом национального плана восстановления экономики. Доработанный план направлен на изучение президенту России Владимиру Путину, пишет RT. Как ранее предлагали в ТПП, микропредприятия с численностью до 15 человек могут приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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