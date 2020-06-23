22 июня 2020

В Росстате сказали, как Кремль реагирует на плохую статистику

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Парк «Зарядье». Москва, кремль, парк зарядье, собор василия блаженного
Кремль конструктивно рассматривает плохую статистику Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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На плохую статистику в администрации президента реагируют конструктивно. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют», — цитирует Малкова РБК.

У Росстата есть право предоставлять статистику заранее небольшому числу людей с условием, что данные никак не изменятся. Ведомство дает пояснения, если это нужно, сообщает телеканал 360. Это делается в рамках пререлиза. Малков объяснил, что никто не препятствуют опубликованию данных Росстата, и никто не меняет статистику перед опубликованием. Такая практика нормальна на международном уровне. Это принцип европейской статистики.

Ранее Росстат рассказал о зарплатах россиян во время пандемии. Ведомство призналось, что граждане стали зарабатывать меньше, чем раньше.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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