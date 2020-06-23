В Росстате сказали, как Кремль реагирует на плохую статистику

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Ранее Росстат рассказал о зарплатах россиян во время пандемии. Ведомство призналось, что граждане стали зарабатывать меньше , чем раньше.

У Росстата есть право предоставлять статистику заранее небольшому числу людей с условием, что данные никак не изменятся. Ведомство дает пояснения, если это нужно, сообщает телеканал 360 . Это делается в рамках пререлиза. Малков объяснил, что никто не препятствуют опубликованию данных Росстата, и никто не меняет статистику перед опубликованием. Такая практика нормальна на международном уровне. Это принцип европейской статистики.

«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют», — цитирует Малкова РБК.

На плохую статистику в администрации президента реагируют конструктивно. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

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