В Росстате сказали, как Кремль реагирует на плохую статистику

На плохую статистику в администрации президента реагируют конструктивно. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.
«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют», — цитирует Малкова РБК.
У Росстата есть право предоставлять статистику заранее небольшому числу людей с условием, что данные никак не изменятся. Ведомство дает пояснения, если это нужно, сообщает телеканал 360. Это делается в рамках пререлиза. Малков объяснил, что никто не препятствуют опубликованию данных Росстата, и никто не меняет статистику перед опубликованием. Такая практика нормальна на международном уровне. Это принцип европейской статистики.
Ранее Росстат рассказал о зарплатах россиян во время пандемии. Ведомство призналось, что граждане стали зарабатывать меньше, чем раньше.
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