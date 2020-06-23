Женщины ханты оказались оскорблены постом туристско-информационного центра Ханты-Мансийска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители народа ханты оскорбились публикацией туристско-информационного центра Ханты-Мансийска, который разместил у себя в соцсетях заметку о супружеских изменах в семьях аборигенов. Об этом URA.RU сообщил историк и этнограф Тимофей Молданов.

В паблике туристско-информационного был сделан репост заметки одного из авторов сайта Live internet под названием «девять шокирующих фактов о ханты и манси». Одной из затронутых тем в публикации как раз и стали супружеские измены. «Представители коренных народов Югры не следят строго за поведением своих дочерей, ведь добрачные связи не считаются среди них чем-то предосудительным. Наличие ребенка от другого мужчины никак не препятствует девушке, если она решила выйти замуж», — говорится в тексте.

Эти слова и возмутили самих представителей народа ханты. «Туристско-информационный центр пытается сделать это брендом округа? Ловеласы приезжайте сюда, для вас все есть. Так что ли? Наши женщины стали писать, возмущаться», — прокомментировал Молданов. В управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска журналисту агентства сообщили, что пост был опубликован по ошибке, а всем кого он оскорбил были принесены извинения. «Самого Тимофея Молданова туристско-информационный центр намерен привлекать впредь как эксперта, когда речь будет идти о каких-то публикациях, связанных с жизнью коренных народов Севера», — прокомментировали в администрации Ханты-Мансийска.