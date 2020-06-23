В ЯНАО лицензии на оружие выдавали алкоголикам и наркоманам

Нарушающие закон лицензии пришлось аннулировать через суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое жителей Надымского района ЯНАО владели лицензиями на оружие в нарушение законодательства. По информации окружной прокуратуры, разрешения не были аннулированы, несмотря на то, что у одного из граждан диагностирован алкоголизм, а у другого — зависимость от психостимуляторов.

«В ходе плановой проверки в медучреждениях были получены списки людей, наблюдающихся у нарколога и психиатра, — рассказали URA.RU в прокуратуре. — При сверке действующих лицензий на огнестрельное оружие было установлено, что у одного из граждан подтвержден диагноз «синдром зависимости от алкоголя средней стадии», а у другого — «синдром зависимости от психостимуляторов средней стадии». Это препятствует хранению и ношению оружия, однако лицензии аннулированы не были.

По обоим случаям прокурор Надыма направил в суд два заявления о прекращении права на владение оружием. Суд согласился с требованиями прокурора, признав выданные разрешения на владение, хранение и ношение оружия недействительными.

Представители надзорных органов пояснили URA.RU, что проверка соответствия действующих водительских удостоверений и лицензий на оружие — прямая прерогатива органов ГИБДД и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, однако прокуратура периодически проверяет их деятельность.

В пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО пообещали подготовить ответ по возникшей ситуации. В адрес ведомства направлен письменный запрос.