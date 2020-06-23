Защитников парка в Екатеринбурге назвали террористами

Депутат Александр Колесников известен яркими высказываниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцев, выступающих против реконструкции парка XXII Партсъезда назвали «террористами». Такой эпитет присвоил протестантам депутат гордумы Александр Колесников на заседании 23 июня.

«Я категорически против, чтобы товарищ Высокинский тратил свое время на встречу с бунтовщиками. Это бунт, это не сквер жителей, это не их территория. Удалось выбить федеральные деньги чтобы сделать из этого пустыря конфетку. Продолжайте работу, товарищ мэр, никаких переговоров с террористами!» — заявил председатель думской комиссии по городскому хозяйству.

Эмоциональная реплика стала реакцией на выступление депутата-яблочника Константина Киселева, который призвал главу города лично встретиться с недовольными. Александр Высокинский никак не отреагировал ни на предложение Киселева, ни на высказывание Колесникова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что горожане требуют остановить работы по реконструкции парка XXII Партсъезда. Среди участников протестных акций замечены участники прошлогодних протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В мэрии подозревают активистов в попытке очередной провокации.

Парк XXII Партсъезда планируют обновить за 137 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда. На эти средства в зеленой зоне установят новые светильники, скамейки и беседки, проложат велодорожки, возведут летний амфитеатр.