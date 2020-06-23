Экономист: России не хватит денег на индексацию пенсий

Калугин считает, что в бюджете ПФР образуется дыра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В бюджете России может не хватить денег на ежегодную индексацию пенсий на 5-6%. Об этом в беседе с URA.RU заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Пенсии буду повышаться гораздо меньше. Потому, что, начиная с этого года, в бюджете пенсионного фонда будет образовываться дыра, и она будет расти», — рассказал Калугин. По его словам, в пенсионный фонд будет поступать меньше отчислений из-за снижения доходов работающего населения на фоне кризиса. Он отметил, что федеральному бюджету будет сложно покрыть разницу.

«6% — это подачка, но скорее всего и этого не будет, так как финансы России этого потянуть не смогут в следующем году», — сказал Калугин. По его словам, максимальное повышение будет на 1-2% максимум.

Ранее сообщалось, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%, пишет RNS . Отмечается, что средний размер пенсии в 2021 году составит 17 432 рублей, в 2022 — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рублей.

Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров заявил, что в 2024—2025 годах правительству РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет будет невозможно обеспечить выплатами всех пенсионеров.

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