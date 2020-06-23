Диагональный Александр Кимеров (в центре) является самым высоким спортсменом в команде Фото: сайт ВК «Факел»

Игрок волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя (ЯНАО) Александр Кимеров стал фигурантом очередного громкого скандала. Видеозапись, на которой диагональный преследует чужую машину и провоцирует конфликт, опубликовал канал Mash.

На видео, снятом пострадавшим, водитель белого внедорожника бьет по боковому зеркалу преследуемой машины и пытается оскорблениями вызвать оппонента на драку. «Стой, очкошник! Выйди!» — требует дебошир, в очередной раз прижав не понравившуюся ему машину к обочине.

Водитель преследуемого авто попытался вызвать полицию и из машины выходить не стал. Преследователь принципиально не отставал, а затем вышел из машины, разбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь.

После этого пострадавший обратился в полицию и написал на обидчика заявление. Со слов пострадавшего, дебошира вывело из себя, что машина двигалась не по середине полосы.

В автодебошире опознали ямальского волейболиста Александра Кимерова. Ранее он уже стал героем скандала на борту авиалайнера компании «Победа». Тогда высокорослого скандалиста (215 см — ред.) высадили из самолета.

В пресс-службе «Факела» пояснили, что им известно об инциденте. «В настоящее время проводится внутреннее расследование, по итогам которого руководство подготовит заявление, — рассказали представители клуба.

В 2017 году Кимерова сняли с рейса Самара — Москва из-за того, что он поменялся местами с одной из пассажирок и сел на кресло у аварийного выхода. Когда от него потребовали пересесть обратно, он отказался и на борт пришлось вызывать полицию. Тогда руководство клуба встало на сторону скандалиста, обвинив стюардессу во вранье Авиакомпания напротив, объявила благодарность экипажу.

Видео: Mash