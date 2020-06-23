Мэра из ХМАО оштрафовали после проверок прокуратуры

Глава города не обеспечил доступ горожан к важным для многих документам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Пыть-Яха Александр Морозов заплатил 3 тыс. рублей за то, что на официальном сайте городской администрации вовремя не были опубликованы документы, содержащую информации о деятельности органа местного самоуправления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что глава Пыть-Яха нарушил закон и не обеспечил размещение на официальном сайте органов местного самоуправления более 20 принятых в декабре 2019 нормативных актов, в том числе документов по предоставлению различных субсидий, что ограничило доступ населения к информации о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления», — добавили в надзорном ведомстве.

Дело об административном правонарушении было возбуждено прокурором города по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом). Максимальный штраф за это нарушение достигает пяти тысяч рублей. Как добавили в прокуратуре, само нарушение были устранено еще в процессе разбирательства, в том числе поэтому суд счел возможным назначить минимальный штраф, возможный за это правонарушение. Дозвониться до Морозова журналисту URA.RU не удалось. Не ответили на звонки и в пресс-службе администрации Пыть-Яха.

Это не первый случай, когда деятельность Морозова на посту главы города подвергается публичной критике. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова была вынуждена напомнить мэру о двух нерешенных проблемах: грязной воде и расселении балков, так как сам Морозов больше углубился в описание проблем, а не в способы их решения.