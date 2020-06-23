22 июня 2020

Бизнесмен из ЯНАО наживался на пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, продукты, покупатели, продуктовая корзина, женщины, продуктовая тележка, медицинская маска, масочный режим
Гастроном в Салехарде завышал цены на важнейшие продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Владельца гастронома в Салехарде уличили в завышении цен на продукты первой необходимости во время пандемии коронавируса. Магазин «Авангард» продавал важнейшие товары с наценкой до 30%. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«В магазине „Авангард“ по улице Чубынина вопреки требованиям законодательства с превышением предельно допустимых надбавок в размере до 30% реализовывались такие товары, как молоко, яйца, соль, сахар, мука, масло подсолнечное», — рассказали в пресс-службе надзорного органа. В отношении бизнесмена было возбуждено административное дело, его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Согласно данным из открытых источников, директором магазина является предприниматель Джамиль Кулеев. Однако представители «Авангарда» в разговоре с URA.RU заявили, что Кулеев лишь сдавал торговую площадь другому бизнесмену, который недавно покинул Салехард. Назвать его имя сотрудники гастронома отказались, о проверке прокуратуры они впервые услышали от журналиста URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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