Бизнесмен из ЯНАО наживался на пандемии коронавируса

Гастроном в Салехарде завышал цены на важнейшие продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Как на россиянах наживаются во время пандемии коронавируса

Владельца гастронома в Салехарде уличили в завышении цен на продукты первой необходимости во время пандемии коронавируса. Магазин «Авангард» продавал важнейшие товары с наценкой до 30%. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«В магазине „Авангард“ по улице Чубынина вопреки требованиям законодательства с превышением предельно допустимых надбавок в размере до 30% реализовывались такие товары, как молоко, яйца, соль, сахар, мука, масло подсолнечное», — рассказали в пресс-службе надзорного органа. В отношении бизнесмена было возбуждено административное дело, его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Согласно данным из открытых источников, директором магазина является предприниматель Джамиль Кулеев. Однако представители «Авангарда» в разговоре с URA.RU заявили, что Кулеев лишь сдавал торговую площадь другому бизнесмену, который недавно покинул Салехард. Назвать его имя сотрудники гастронома отказались, о проверке прокуратуры они впервые услышали от журналиста URA.RU.